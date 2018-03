Sotul tocmai termina de citit “Barbatul casei”, o carte care ii invata pe barbati cum sa se impuna in relatia cu sotia. Vine direct la nevasta-sa si, proptindu-se in fata ei, ii spune :

-De acum inainte sa-ti intre in cap ca eu sunt barbatul in casa asta si cuvintul meu e lege!!! Ai inteles? Acum vreau sa-mi prepari cina, sa ma servesti, dupa care vreau ceva la desert. Dupa ce mananc, te duci sa-mi pregatesti baia, ca sa ma relaxez. Dupa baie, ghici cine ma imbraca si imi face freza!!?? Nevasta ii raspunde:

-Aia de la pompe funebre ?!

