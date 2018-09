SOV, intervine exploziv in scandalul de la varful PSD: 'Un cadan și o cadana se caftesc de-o saptamana. In apararea lui Dragnea'

Aflat în spatele gratiilor, Sorin Ovidiu Vîntu comentează într-o amplă postare pe Facebook războiul din ultimele zile dintre Liviu Dragnea și Gabriela Firea, poziționându-se de partea liderului PSD.

„“Un cadân și o cadână

Se caftesc de-o săptămână

El cu un aer de fecioară

Ea cu gheara’n jugulară”

În apărarea lui Dragnea

Două triburi aflate într-o încleștare titanică ocupă spațiul media de mai bine de o săptămână. Tribul de la Teleorman s-a văzut atacat fără milă și fără avertisment de tribul de la Voluntari, care își dorește poziția de trib dominant în marea gintă a PSD-ului.

Tribul de la Voluntari și-a pregătit cu multă grijă atât atacul cât și momentul lui. Mai întâi a folosit extrem de inteligent resursele financiare ale Primăriei București. Nu mă refer la bicicletele date de pomană sau la vacanțele în Grecia pentru babalâci și babe, ci la programele dedicate centenarului, care au direcționat sume consistente către tot felul de personalități culturale, artistice, lideri de opinie, presă, mediul online, fundații, ONG-uri etc., cumpărându-le astfel ori susținerea ori neutralitatea în războiul ce urma să vină.

Reactivarea lui Gabi Minte-Mică, zis și Oprea, a fost o altă mișcare inteligentă a tribului de la Voluntari. Pe de o parte, partidulețul lui se putea constitui într-o alternativă pentru acei membri PSD care, susținând-o pe Firea, ar fi fost dați afară de Dragnea iar, pe de altă parte, el urmând a aduce de partea tribului sprijinul securiștilor, a lui Maior, și binecuvântarea lui Iohannis. Nu cred că ar fi surprinzător dacă peste ani am afla că și momentul 10 august a fost parte a strategiei de preluare a puterii în interiorul PSD, dat fiind modul în care acesta a fost fructificat în asaltul violent al dnei Firea. Oricum, momentul acestui atac a fost bine calculat, el venind în momentul în care Dragnea este mai vulnerabil ca oricând, cu doar două sau trei luni rămase până la încarcerare, el nemaiavând aceeași autoritate nici măcar în interiorul propriului trib.

Deci, cel târziu până la finele acestui an, ginta PSD (definesc PSD ca pe ginta întrucât el este o uniune de triburi și nu de feude; o uniune de feude alcătuiește un regat condus de un rege. Ce zevzec ar putea vedea un rege în persoana lui Dragnea?), va fi condusă de tribul din Voluntari care îl are șef pe Pandele, șaman pe Gabi Minte-Mică, șeful forțelor armate pe Nicu Dumitru și pe femela Gabi Firea interfața intelectuală, pregătită pentru încă un mandat la Primăria Capitalei, pentru șefia PSD și, peste șase ani, președenția României.

Am abordat acest subiect, generație, pentru că el are o uriașă însemnătate în ceea ce urmează a se întâmpla în România. Dacă tribul de la Voluntari va reuși să iasă triumfător în această confruntare, atunci PSD-ul, pentru început, și România, mai apoi, va fi condusă de același tip de mafie securistică aflată în plină înflorire pe timpul lui Băsescu.

Multe i se pot reproșa lui Dragnea: n-are metafizică, este egoist și laș, s-a îmbogățit în mod suspect, dar nu se poate spune că este mafiot sau securist. Agapele cu Maior sau Coldea la care participa, erau elementul de joc obligatoriu dacă voiai să parvii pe scara socială sau politică. Dacă mâine România va avea din nou o clasă politică infestată de securiști și mafioți, așa va rămâne încă multe decenii de acum înainte. Greu de presupus că se va mai găsi un nou kamikaze de tip Kovesi sau un politician de genul lui Dragnea, care să îndrăznească s-o curețe.

Generație, după cum bine știi, am fost și sunt încă unul dintre cei mai articulați și raționali critici ai modului în care înțelege Dragnea să facă politică dar, uitându-mă la ce se pregătește, consider că varianta rezonabilă astăzi este ca PSD-ul să rămână condus în continuare de un politician, chiar dacă acesta se numește Dragnea, și nu de o mafie autentică și de securiști care să dea raportul în afara granițelor țării.

Știu cât de nepopular pentru o parte dintre români este să apreciezi și rezultatele pozitive ale muncii lui Kovesi (mie, individa, la ordinele lui Băsescu, mi-a fabricat o căruță de dosare, unul mai cretin ca altul) dar, cu toate nenumăratele și cumplitele abuzuri pe care le-a făcut și pentru care merită indiscutabil să-mi fie colegă de celulă (pentru diverse treburi domestice), astăzi nu mai vedem niciun caz de mare corupție la nivelele înalte ale politicii. Știu cât de nepopular este să-l aperi pe Dragnea, mai ales că ura împotriva lui a devenit viscerală, dar el este astăzi răul cel mai mic, iar modul absolut dezgustător în care este hăituit îmi provoacă o mare scârbă.

Ura față de Dragnea a devenit atât de decerebrată încât până și proiectele extrem de importante pentru România au fost torpilate pentru că veneau de la el.Fondul Suveran de Dezvoltare care, cu doar câteva modernizări tehnice, ar fi putut fi un excelent instrument de investiții, amnistia fiscală care ar fi salvat mii de firme de la faliment și cine știe câte locuri de muncă, legea offshore - una dintre cele mai raționale și inteligente legi, construită atât pentru câștigul investitorilor cât și pentru câștigul pe multiple planuri a țării noastre, toate acestea au fost torpilate din ură față de Dragnea și PSD, fără a se ține cont, nicio clipă, de interesele acestei țări.

Generatie, în continuare Dragnea îmi este profund antipatic dar, de la altitudinea inteligenței personale și o dragoste uriașă pentru această țară, îmi permit luxul să nu țin cont de trendurile pe care tot felul de ticăloși sau cretini le imprimă pulimii și să judec obiectiv ce se întâmplă, iar rezultatele acestei judecăți să ți le pun la dispoziție și ție.”, scrie Vîntu, pe Facebook.