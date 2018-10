Spații moderne pentru relocarea gradinițelor din Sectorul 4, pana la finalizarea lucrarilor de consolidare și modernizare

Primăria Sectorului 4 va investi aproximativ 2.000.000 de lei în amenajarea unor spații moderne în Grand Arena Mall (Bulevardul Metalurgiei, nr. 12-18), unde vor fi relocate, rând pe rând, grădinițele în care se derulează lucrări de consolidare și modernizare, conform unei hotărâri a Consiliului Local care a fost adoptată fără niciun vot “împotrivă”, înregistrându-se doar 3 abțineri.

Decizia a fost luată în baza unei hotărâri a Consiliului Local al Sectorului 4 care a aprobat, în ședința de săptămâna trecută, încheierea unui contract de către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ (D.A.U.I.) pentru închirierea a 3.200 de metri pătrați în Centrul Comercial Grand Arena Berceni. Spațiul ce urmează să fie amenajat astfel încât copiii și cadrele didactice să beneficieze de condiții excelente pentru o educație de calitate, în siguranță, va fi închiriat pentru o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă 3 ani.

“Spațiul va fi utilizat și amenajat, astfel încât să permită funcționarea temporară a unităților de învățământ pe perioada în care se vor desfășura lucrările de modernizare și consolidare. Urmare a negocierilor cu proprietarul centrului comercial, D.A.U.I. Sector 4 va beneficia de o perioadă de grație de 27 de luni, în care nu datorează chiria, urmând să achite chirie doar pentru restul de 45 de luni. Având în vedere perioadele de grație în care D.A.U.I. Sector 4 nu va plăti chiria, prețul real la expirarea duratei contractului de 6 ani va fi de 5,20 euro/mp/lună fără TVA, fiind un raport contractual avantajos, ținând seama de necesitățile și obiectul contractului”, se arată în hotărârea Consiliului Local care a avizat inclusiv forma contractului de închiriere. Documentul a fost adoptat fără niciun vot “împotrivă”, înregistrându-se doar 3 abțineri.

“În sectorul 4 nu s-a mai investit în modernizarea și reabilitarea unităților de învățământ de 28 de ani. Am decis ca, pentru siguranța copiilor noștri și a cadrelor didactice, pentru a le oferi acestor copii condiții decente, dar și pentru obținerea avizelor ISU, să investim în modernizarea, în reabilitarea și în consolidarea acestor clădiri. Astfel, în cazul a 18 grădinițe cu personalitate juridică, am reușit să atragem finanțare de la Guvern, prin P.N.D.L. Doar că, pentru a nu pierde aceste fonduri, suntem obligați să finalizăm lucrările până la finele anului viitor. În condițiile în care vorbim despre lucrări ample, acestea nu pot fi executate în timp ce copiii sunt în grădinițe. De aceea, suntem nevoiți să-i relocăm. După finalizarea lucrărilor la cele 18 grădinițe, cu fonduri proprii vom trece la modernizarea altor 7 grădinițe alocate școlilor. În acest fel, lucrările de modernizare se vor extinde pe o perioadă mai mare de 2 ani. În plus, având în vedere valoarea totală a investiției făcute în acest spațiu, ne-am gândit că ar fi oportun ca și după încheierea lucrărilor locația să rămână grădiniță, pentru copiii din sectorul 4.

Rolul nostru este să stabilim proiecte pe termen lung, cu beneficii pe termen lung pentru locuitorii sectorului 4, indiferent de cine sunt persoanele care administrează acestor sector. Copiii sunt importanți, indiferent cine este primar. Siguranța lor nu ține de o siglă a vreunui partid, ci de responsabilitatea celor care trebuie să aibă grijă de ei.”, a declarat Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

“În sectorul 4 funcționează în acest moment 27 de grădinițe: 18 dintre acestea au personalitate juridică, iar 9 sunt alocate unor unități de învățământ. Dintre cele alocate școlilor, 7 se vor moderniza, una va fi reconstruită, iar alta va fi construită (vorbim despre grădinița alocată Școlii nr. 190, care până acum, din cauza litigiilor, a funcționat într-un spațiu pentru care se plătește chirie). Cu toate acestea, ne confruntăm cu problema supraaglomerării, locurile sunt insuficiente, iar o cerere extrem de mare vine din zona familiilor care locuiesc în ansamblurile rezidențiale – unul dintre acestea, aflat chiar în apropierea Grand Arena Mall –, zonă în care nu există nicio grădiniță”, a declarat directorul general al D.A.U.I., Ana-Maria Mocăniță.

Conform proiectului, aceste relocări se vor face treptat, astfel încât, rând pe rând, toate grădinițele vor fi relocate în spațiul închiriat la Grand Arena Mall, în funcție de debutul lucrărilor și de durata acestora (care se poate întinde și până la un an, în funcție de complexitatea lucrărilor). Complexitatea lucrărilor este dată și de cerințele înscrise în proiectele tehnice aprobate de ISU, pentru fiecare grădiniță în parte și trebuie respectate cu strictețe.

”Este important de știut faptul că relocările se vor face în perioada vacanțelor, iar părinții vor fi înștiințați cu o lună înainte despre acest lucru. Am ales Grand Arena, pentru că aici am găsit nu doar spațiul necesar, dar și cele mai bune condiții pentru închiriere, în privința raportului preț/mp/condiții care să permită amenajarea unor spații decente pentru copii/ accesibilitate. Nu avem timpul necesar pentru a construi o nouă clădire în care să relocăm, pe rând, toate grădinițele din sectorul 4, în termenul atât de scurt în care putem accesa fondurile din P.N.D.L.

În plus, vom investi 2.000.000 de lei de la buget pentru amenajarea spațiului în care vom aduce copiii. Iar amortizarea acestei investiții este imposibilă într-o perioadă de timp mai scurtă de 6 ani.”, a mai explicat directorul general al D.A.U.I.