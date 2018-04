SpaceX va construi o noua racheta in Port of Los Angeles. Musk vrea sa ajunga pe Marte in 2022

Compania SpaceX va construi o nouă rachetă în Port of Los Angeles, a anunţat luni primarul Eric Garcetti, care a spus că aceasta „va duce omenirea mai departe în cosmos decât până acum”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Consiliul director al portului, denumit şi America's Port, va vota joi cedarea unei suprafeţe de 8 hectare pentru şantierul SpaceX, iniţial, pentru zece ani, pentru o chirie anuală de 1,38 de milioane de dolari. Perioada poate fi extinsă cu 20 de ani, scrie The Hollywood Reporter. Noua rachetă va servi tuturor scopurilor, a spus Elon Musk, CEO al SpaceX. Ea va întreprinde misiuni pe orbita Pământului, dar şi pe Lună şi Marte. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Musk a adăugat că speră ca lansarea primei misiuni spre Marte să aibă loc în 2022. În plus, el propune ca racheta - numită BRF - să fie folosită pentru călătorii de mare viteză între puncte de pe Pământ. Un exemplu este New York - Shanghai, călătorie care ar putea fi făcută în 39 de minute. SpaceX, care are baza în suburbia Hawthorne a oraşului Los Angeles, foloseşte deja Port of Los Angeles pentru misiuni ale Falcon 9. Noul şantier ar putea genera 700 de locuri de muncă. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.