Spania: Zeci de masini luate de apa din cauza vremii

Va aparea un nou tip de PENSIE in Romania! Ce trebuie sa știe toți romanii Va apărea un nou tip de pensie la nivelul întregii Uniuni Europene, iar proiectul suscită un interes aparte și în România. Cetățenilor UE vor beneficia de încă o schemă de pensie privată. Aceasta va oferi posibilitatea cetățenilor UE să economiseacă mult mai ușor chiar și dacă se vor muta într-un alt stat membru UE. Comisia […] The post Va apărea un nou tip de PENSIE în România! Ce trebuie să știe toți românii appeared first on Cancan.ro.

Vedetele cu posteriorul la vedere! Andreea Antonescu, Cream sau Gina Pistol sunt numai cateva dintre divele care si-au expus bombeul În calitate de oameni, vedetele obişnuiesc să se aplece în spate, în faţă, mai ales în faţă, însă nici nu trebuie neapărat ca să se aplece pentru ca, uneori, din varii motive, lenjeria intimă sau absenţa ei să iasă la iveală. The post Vedetele cu posteriorul la vedere! Andreea Antonescu, Cream sau Gina Pistol sunt numai câteva dintre divele care şi-au expus bombeul appeared first on Cancan.ro.

VIDEO - Primele imagini de la accidentul lui Igor Dodon: mașina președintelui, rasturnata in șant Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost implicat într-un accident rutier extrem de grav, pe ruta Strășeni-Călărași.Din primele informații, coloana oficială a președintelui a fost lovită de un camion, iar mașina în care se afla Dodon s-a răstunat și a ajuns în șanț. ...

