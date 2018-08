Spatiul aerian al Romaniei, APARAT in comun cu RCAF. Rocada intre pilotii militari britanici si cei canadieni

Un copil din Șimleul Silvaniei a fost torturat, bătut și înfometat de către mătușa sa, timp de un an și jumătate, în timp ce mama lui se afla în spital. Mai mult, copilul era obligat să stea în genunchi și câte 20 de ore. Procurorii DIICOT Sălaj desfășoară o amplă anchetă. Sora copilului, o fetiță de […] The post Torturat, bătut, înfometat și obligat să stea în genunchi timp de 20 de ore appeared first on Cancan.ro.