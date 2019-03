Specialist, despre atentatul din Noua Zeelanda: Prezența in Romania are legatura cu istoria conflictelor militare dintre romanii creștini și Imperiul Otoman

Jurnalistul Radu Tudor prezinta, pe blogul sau, o analiza a atacurilor din Noua Zeelandă facuta de un specialist in problematica antiterorista. Generalul Ion Ștefănuț spune că interesul autorului pentru istoria conflictelor dintre statele creștine si imperiul otoman a degenerat intr-o formă de extremism.

"Autorul atentatelor din Noua Zeelanda pare a fi fost foarte interesat de istoria conflictelor armate dintre statele crestine din Europa/Peninsula Balcanica si Imperiul Otoman, precum si (rezulta din fotografiile armei folosita in actiune) de primele confruntari militare dintre arabi si franci. Ca interes istoric, nimic rau! Foarte grav insa cand se transforma intr-o fixatie bolnava, ce degenereaza in islamofobie si se finalizeaza cu un act terrorist de o gravitate uriasa. Asadar, nu este vorba neaparat despre Romania sau domnitori romani, ci mai degraba despre un caz de fundamentalism religios, forma de extremism ce este direct raspunzatoare, prin toate coloraturile sale religioase concrete, de o imensa parte a actelor teroriste din intreaga istorie a Omenirii. (..)

In absenta informatiilor, doar pe baza relatarilor de presa, indraznesc sa spun ca actul terorist nu a fost planificat de o “retea”, fiind mai degraba o actiune individuala. Prezenta in Romania, dar nu numai, a unei persoane pe care o putem considera a fi dominata de extremism religios, de fundamentalism religios sau poate de islamofobie extrema are, dupa parerea mea, legatura cu istoria conflictelor militare dintre romanii crestini si Imperiul Otoman musulman. Atentatorul era in cautarea unor argumente factuale cu caracter istoric, menite sa-i consolideze convingerile existente si sa-l intareasca in dorinta de a-i “pedepsi” pe musulmani pentru ceea ce fac in prezent dar si pentru ceea ce au facut in trecut.

Chiar nu cred ca in acest caz Romania, structura sa specializata in antiterorism ar fi putut face ceva sa previna tragedia. Daca serviciul de securitate din Noua Zeelanda l-ar fi remarcat pe personajul in cauza pentru convingerile sale radicale, extremist, fundamentalist-religioase islamofobe si l-ar fi semnalat serviciului roman, ce se putea face? In mod concret? Mai ales ca obiectivul vizat nu era in Romania! Genul acesta de actiune terorista individuala, motivata de ura acerba fata de o anumita religie si practicantii acesteia, nu este o noutate. Au cazut victime inocente din toate marile religii abrahamice (mozaica, crestina, musulmana). Despre cauze ar dura prea mult sa vorbim! Fenomenul exista, este in crestere si colegii mei mai tineri trebuie sa-l infrunte. O sarcina foarte grea, in indeplinirea careia le doresc success si noroc! Profilul clasic al suspectului este cunoscut celor angajati in aceasta lupta. Pentru ceilalti, poate fi descris in cateva cuvinte: este persoana careia Dumnezeu, indiferent de numele Sau, i-a incredintat personal misiunea de a-I nimici pe dusmanul sau!

In anii 80-90, Romania a trecut prin mai multe atentate teroriste, unele prevenite, altele, din nefericire, nu. Cea mai importanta lectie invatata de catre cei ce si-au dedicat vietile prevenirii ci combaterii terorismului a fost, probabil, ca terorismul se transforma continuu, inregistreaza mutatii periculoase, care anuleaza zi de zi “castigul” tactic obtinut de catre cei ce i se opun. Altfel spus, terorismul gaseste cai de a te “surprinde” mereu, prin modul de actiune, prin motivatie, prin autori etc. Astazi este predominanta motivatia extremista religioasa, de o anumita natura, care poate genera reactii din partea altor fundamentalisti samd. Ce va fi maine? Probabil acelasi lucru! Dar peste 5-10 ani?", a explicat specialistul pentru Radu Tudor.