Specialistii avertizeaza! Nimeni nu mai e in siguranta la metrou

Metrou google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sute de mii de oameni sunt in pericol zilnic la metrou. Mii de oameni au ramas recent blocati la metrou din cauza unor defectiuni. Un accident grav se poate intampla oricand, spun raspicat mecanicii trenurilor, care dezvaluie ca am fost deja la un pas de catastrofa. Suruburi rupte, sine subrede, macazuri defecte. Sunt capcanele nevazute ale unui sistem folosit zilnic de peste 700 de mii de oameni. Aproape in fiecare dimineata, multimea se inghesuie pe peroanele supraaglomerate. Fara sa stie ca trenurile intarzie din cauza unor defectiuni periculoase. Lider sindicat: In urma cu o luna eram la un pas de a deraia trenul dupa ce o bieleta a cedat. Riscam sa deraieze trenul, atentie, cu 2 mii de persoane in tren. ...