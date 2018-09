Specialistii polonezi avertizeaza! Pana la Craciun, Romania risca sa ramana fara porci

Pesta porcina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pana la Craciun, Romania risca sa ramana fara porci. E avertismentul specialistilor polonezi care privesc cu ingrijorare raspandirea pestei porcine in tara noastra. Fara compensatii pentru oamenii care isi pierd animalele si fara legi clare, virusul se va intinde in toate judetele. Disperati ca raman saraci, oamenii incearca sa "fenteze" regulile. Fara macar sa stie ca pierderile pe termen lung sunt mai mari decat castigul de moment. In Romania, un sofer care plimba prin tara animale suspecte de boala a primit o amenda de 600 de lei. In Polonia, sanctiunea ajunge pana la 12 mii de euro, plus inchisoare. In reportajul de azi, expertii polonezi ne explica ce trebuie sa schimbam ca sa nu ramanem ...