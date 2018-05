Specialistii recomanda acest ritual de demachiere. Tu l-ai incercat?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Frumusetea este naturala si se mentine cu multa grija si produse speciale. Natura si-a spus mereu cuvantul si inca joaca un rol important la acest capitol. Sunt prea putine beneficiarele unui ten fara cusur, insa asta nu inseamna ca celelalte femei nu se pot bucura de unul sanatos. Ce rol are demachierea in tot acest demers? Este de la sine inteles ca pielea este un organ viu, deci trebuie sa respire. Indiferent cat ai incerca sa il protejezi, tenul intra in contact cu poluarea, particulele de praf, produsele de machiaj si alte impuritati, pe parcursul zilei. Nu trebuie omis nici sebumul, care este o substanta naturala, produsa in cantitati mai mici sau mai mari, in functie de organismul fiecaruia. Toate aceste aspecte fac piel ...