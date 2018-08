Spectacol al Ateneului, in aceasta seara, pe Pietonalul Stefan cel Mare. Iesenii sunt invitati la o serata de exceptie - FOTO

Cutremur de 7 grade in Indonezia UPDATE Cel putin 19 persoane au murit Un cutremur de 7 grade pe scara Richeter a zguduit duminica, insula Lombok din Indonezia.

Ce nationalitate aveau cei trei militari NATO ucisi in atentatul din Afganistan Cei trei militari ai misiunii NATO 'Resolute Support' care şi-au pierdut viaţa într-un atentat sinucigaş comis sâmbătă în estul Afganistanului fac parte din detaşamentul Republicii Cehe, a anunţat duminică ministrul ceh al apărării, Lubomir Citește mai departe...

Noua lege a pensiilor va intra in curand in dezbatere publica. Ministrul Muncii: Nu vor exista scaderi! Lia Olguta Vasilescu a anuntat, duminica, in emisiunea "Subiectiv" ca noua lege a pensiilor intra in curand in dezbatere publica.

Romania, din nou la varful gimnasticii. La 16 ani, Denisa Golgota a cucerit doua medalii la Europene Denisa Golgotă a obținut medalia de argint la sol și pe cea de bronz la sărituri, la Campionatele Europene de Gimnastică de la Glasgow. Citește mai departe...

20 de turiști blocați pe Valea Cernatului, dupa ce drumul a fost rupt de aluviuni. Imagini apocaliptice Pompierii din Argeș sunt in alertă in această seară, după ce a fost făcut un apel care anunta ca 20 de turiști au rămas blocați pe Valea Cernatului, în Nucșoara, județul Argeș, după ce drumul de acces s-a rupt din cauza aluviunilor. Potrivit reprezentanților ISU Argeș, trei autospeciale intervin pentru recuperarea acestora. Drumetie cu final […]

Ioana Grama, intr-un OUTFIT provocator la Untold. I-a facut o declarație de iubire unui artist cunoscut de la noi: "Il ador pe…" Este ultima seară demențială de Untold Festival, iar Ioana Grama abia așteaptă să îi vadă pe artiștii de la The Black Eyed Peas performând pe scena de la Cluj Arena. Îndrăgita bloggeriță a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, în timpul căruia a vorbit despre celebrul festival de muzică […]

Olguta Vasilescu il ataca din nou pe Iohannis: Vom cheltui dublu pentru pensii. Presedintele nu stie sa citeasca un buget/ Despre cei cu pensie minim garantata: pot opta si pentru o forma de ajutor social Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat, duminică seară, că statul va cheltui dublu pentru aplicarea noii legi a pensiilor faţă de cât se cheltuie actualmente, precizând că sunt bani pentru această majorare şi că preşedintele Klaus Iohannis nu ştie să citească un buget. Mai mult, ministrul a anunţat că pensionarii care beneficiază de pensie minim garantată vor avea posibilitatea să opteze dacă rămân în sistemul public de pensii sau într-o formă de asistenţă socială.

Pompierii din Arges intervin pentru a salva 20 de turisti blocati pe Valea Cernatului, dupa ce drumul a fost rupt de aluviuni Pompierii din Argeş intervin, duminică seara, pentru a recupera 20 de turişti care au rămas blocaţi pe Valea Cernatului, în Nucşoara, judeţul Argeş, după ce drumul de acces s-a rupt din cauza aluviunilor.

Monica Niculescu s-a calificat pe tabloul principal al turneului de la Montreal Monica Niculescu, locul 60 WTA, s-a calificat, duminică, pe tabloul principal al turneului de categorie Premier 5 de la Montreal, scrie news.ro.Niculescu, cap de serie numărul 7, a întrecut-o, cu 6-1, 7-6 (0), pe slovena Dalila Jakupovici, locul 92 WTA, cap de serie numărul 22, într-o oră şi 36 de m ...