Spectacol Cirque du Soleil in 2019, in onoarea lui Lionel Messi

Compania canadiană Cirque du Soleil va avea un spectacol în 2019 bazat pe viaţa şi cariera fotbalistului argentinian Lionel Messi, a anunţat, miercuri, căpitanul echipei FC Barcelona. "Sunt mândru să anunţ crearea unui nou spectacol Cirque du Soleil în 2019 bazat pe povestea vieţii mele şi pasiunea mea pentru fotbal", a anunţat Messi pe Instagram. View this post on Instagram Me siento honrado de anunciar la creación de un nuevo show del @cirquedusoleil durante el 2019, basado en la historia de mi vida y la pasión para el fútbol. #MessiCirque /// I am honoured to announce my partnership with @CirqueduSoleil for the creation of a brand-new show in 2019 based on my life and the passion for Football. #MessiCirque A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Oct 10, 2018 at 3:38am PDT Cirque du Soleil a confirmat asocierea cu cvintuplul câştigător al Balonului de Aur. "Spectacolul va fi inspirat din talentul şi realizările incredibile ale legendei fotbalului, care reprezintă spiritul unic şivalorile sportului său", a anunţat compania canadiană.