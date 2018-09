Spectacol de muzica si dansuri populare pentru varstnicii ieseni, la Casa de Cultura a Studentilor

Noutati pe lista ministrilor care ar putea fi remaniati. Care sunt numele noi de pe lista La Comitetul Executiv Național, premierul Viorica Dăncilă va veni cu o evaluare a activității miniștrilor, pe de o parte, iar grupul care analizează implementarea programului de guvernare va veni cu propriile concluzii, scrie digi24. Apar însă nume noi pe lista miniștrilor care ar urma să f ...

Primaria Limanu cauta consilier Primăria Comunei Limanu, din județul Constanța anunță organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier al primarului comunei. Candidații la funcția de consilier al primarului comune Limanu pot depunde dosarele de înscriere la sediul instituției din strada Castanului ...

Misterul celei mai triste mirese. De ce ratacea, singura, prin oraș. Imaginile ce su starnit lacrimi O serie de imagini cu o tânără tristă, în rochie de mireasă, care rătăcește prin Milano, a captivat atenția italienilor. Citește mai departe...

Fostul principe Nicolae s-a casatorit cu Alina Maria Binder. Arhiepiscopul Calinic: Regele era necajit ca a avut doar fete Fostul principe Nicolae si aleasa sa, Alina Maria Binder, s-au casatorit duminica, in Sinaia. Familia Regala a Romaniei nu a participat la acest eveniment, in schimb, mirii vor fi insotiti de oaspeti de seama.

Se intoarce VARA? Prognoza meteo pentru primele zile din octombrie Vremea se încălzeşte de marţi. Miercuri vom avea 27 de grade! Află cum va fi vremea în următoarele trei zile. Citește mai departe...

Aproximativ 150 de persoane au protestat la protestul antireferendum din Piata Victoriei: Vrem o Romanie moderna UPDATE Aproximativ 150 de persoane au protestat duminica in Piata Victoriei din Capitala fata de organizarea referendumului pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii casatoriei. Oamenii au avut steaguri in culorile curcubeului, simbol al comunitatii LGBT, si au cerut drepturile egale pentru tot ...

LOTO, LOTO 6 DIN 49. NUMERELE LOTO, duminica, 30 septembrie 2018 LOTO, LOTO 6 DIN 49. Duminică, 30 septembrie 2018, are loc extragerea Loto 6/49, Noroc, Joker, Loto 5/40 și Super Noroc. Citește mai departe...

Theresa May cere partidului Conservator sa fie unit in Brexit Premierul britanic Theresa May a cerut duminică Partidului său Conservator să fie unit pentru ca guvernul să obţină un a ...

Un impostor se folosește de identitatea lui Nick Radoi: ”Sa fiți mai atenți cu cine vorbiți” Un impostor se folosește de identitatea lui Nick Rădoi și înșală femei pe rețelele de socializare. Milionarul a transmis un mesaj pentru prietenii săi virtuali. O persoană necunoscută se folosește de identitatea lui Nick Rădoi. Persoana respectivă se află în spatele unui cont de Instagram cu numele milionarului și încearcă să înșele lumea. Mai exact, […] The post Un impostor se folosește de identitatea lui Nick Rădoi: ”Să fiți mai atenți cu cine vorbiți” appeared first on Cancan.ro.