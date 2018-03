Spectacol de stand-up comedy cu Andrei Ciobanu, la Teatrul Luceafarul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andrei Ciobanu este un comediant roman din Suceava si prezinta matinalul de la Kiss Fm. Acum doi ani de zile, in anul 2015 Andrei a scris ”Suge-o, Ramona”. Povestea sa a fost citita de peste un milion de romani in mediul online inainte de publicarea cartii si cea mai piratata carte de pe torrente. ”Suge-o, Ramona” a fost bestseller din prima zi dupa aparitie, a fost cea mai furata carte din librarii si in 2018 va fi ecranizata de Cristina Iacob. ”Suge-o, Andrei” este cel de-al doilea volum si completarea fireasca a primului. „Incercand s-o uite pe Anemona, Andrei are tot felul de aventuri, unele amuzante, altele neobisnuite. Dar, in realitate, el nu cauta pe altcineva. Cau ...