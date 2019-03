Spectacol de teatru la Muzeul „Poni – Cernatescu” - 27 martie, Ziua Mondiala a Teatrului

afis teatru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In preajma Zilei Mondiale a Teatrului, Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi - Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu”, in parteneriat cu Universitatea Nationala de Arte „George Enescu” Iasi, va invita vineri, 29 martie 2019, ora 10.00, la Muzeul „Poni – Cernatescu”, la un nou spectacol de teatru a carui regie este semnata de asist univ. dr. Iuliana Moraru. „Avioane de hartie”, de Elise Wilk, un spectacol interpretat de Trupa de teatru „Kangai” - elevi in clasa a XI-a de la Colegiul National „Garabet Ibraileanu” Iasi, coordonati de prof. Caliopia Hodorogea, aduce in discutie problemele ...