Spectacol-eveniment la Constanta! Sub semnul Centenarului va putea fi admirat in Piata Ovidiu

Spectacolul-eveniment propus de noi unește muzica, poezia, tradițiile, dansul popular, dansul contemporan şi artele vizuale într-un produs de o importanță culturală deosebită, care va fi sărbătoarea principală a orașului, înscriindu-se la loc de cinste în portofoliul de proiecte dedicate celebrării Centenarul Marii Uniri a Principatelor 1918 la nivel naţional. Artiștii Constanței şi artiștii României întregi îşi vor uni forţele în cadrul acestui eveniment ce va deveni un spectacol-mărturie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor naționale. Astfel, povestea a ceea ce a însemnat Marea Unire pentru România va fi redată magistral prin muzică, imagini, poezii, opere celebre şi, cel mai important lucru, prin oamenii care ne marchează istoria: artiştii, precizează reprezentanţii Primăriei Constanţa.

„Sub semnul Centenarului” este un spectacol-eveniment, prin care celebrăm valorile reale ale României mari, de acum 100 de ani şi din prezent.Spectacolul va avea loc în Piaţa Ovidiu, sâmbătă 25 august 2018, începând cu ora 21.30, pe o scenă montată special în acest scop, în faţa Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.Asociația Orchestra Simfonică București aduce în acest an, la Constanța, instrumentiști din toată România, într-o formulă nouă, extinsă și creată special pentru acest eveniment. Asociația propune abordarea unui repertoriu bogat, plecând de la muzica clasică românească, ajungând la muzica populară, tradițională, specifică României. Alături de soprane și tenori invitați, ce au la bază studii de muzică clasică, se alătură demersului nostru cunoscuți cântăreți de muzică populară românească, ce vor cânta, unii pentru prima dată, acompaniați de o orchestră simfonică de mari dimensiuni.Invitatul special al acestui eveniment este violonistul, ce va aduce la malul mării celebra VIOARĂ A MAESTRULUI GEORGE ENESCU. Astfel, la Constanța, pentru al doilea an la rând, vom avea una dintre viorile celebre ale lumii, după ce, anul trecut, celebra Sarah Chang a pus Constanţa pe harta culturală a mapamondului.Alături de violonistul, veţi avea prilejul să o ascultaţi pe soprana, care a cucerit Europa cu talentul și frumusețea ei. Alţi invitați foarte speciali sunt naiștiiși, amândoi foști elevi ai maestrului, artiști ce vor face trecerea de la repertoriul clasic la cel popular.În coregrafia maestrului, desemnat cel mai bun coregraf român al anului 2016, baletul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ Constanța va însoți orchestra şi va întrupa spiritul unor compoziții muzicale româneşti celebre.Un alt invitat extrem de iubit de români este maestrul, ce va interpreta într-o manieră elegantă celebrele cântece din care răzbate puternic spiritul românesc, ce vă vor ajunge direct la inimă: „Treceți batalioane române Carpații“, „Așa-i românul“, „Noi suntem români“ ş.a. Alături deDinu Iancu Sălăjanu, cântăreața de muzică populară și patrioticăşi artista dobrogeană prin excelenţă, Aneta Stan, vă aşteaptă cu melodii binecunoscute.Peste 100 de dansatori din ansamblurile populare constănţene vor asambla coregrafic spaţiul muzicii populare.Actorii Teatrul de Stat vor interpreta operele lirice ale marilor poeți români. În plus, actorii păpușari constănțeni vor da viață unor marionete de mari dimensiuni.Pe tot parcursul evenimentului, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța va fi videomapat, iar proiecțiile ce se vor derula pe suprafața clădirii vor ilustra scenrii ale Centenarul Marii Uniri. Realizate cu ajutorul tehnicii de videomapping 3D, aceste videoproiecții vor învia clădirea muzeului și vor fi inspirate din evenimente și simboluri puternice ale Centenarului, simboluri ce aparțin și Dobrogei.