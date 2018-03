Spectacol inedit de 1 martie! Maestrul Andrei Fermesanu va sustine un recital intr-o celebra sala din Londra

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Maestrul Andrei Fermesanu solist al Operei Nationale Romane Iasi si dirijor al Corului Marii Uniri al Ateneului din Iasi, la invitatia Institutului Cultural Roman din Londra, va sustine astazi, 1 martie 2018, in celebra sala George Enescu din Londra un recital de arii de opera si lied. Inscriindu-se in seria „Concertelor Enescu" si in contextul unui martie al martisoarelor primaverii, repertoriul recitalului inmanunchiaza arii celebre ca: Je crois entendre encore-George Bizet, La donna e mobile-Giuseppe Verdi sau Ah mes amis- Gaetano Donizetti cat si lieduri din 7 cantece pe versuri de Clement Marot de George Enescu. Acompaniamentul este asigurat de pianistul Cristian Sa ...