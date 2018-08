Spectacol interactiv la Centrul Jean Constantin“: Sarbatorim impreuna Ziua limbii romane

Prin graiul pe care îl vorbește un popor acesta ajunge să își dezvăluie întreaga sa făptură lăuntrică și acel spirit patriotic moștenit din moși strămoși, dezvoltându-și totodată sentimentul de mândrie și admirație atât pentru generațiile actuale, cât și pentru generațiile viitoare.Mâine, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” invită spectatorii iubitori de artă și cultură la un spectacol interactiv care va avea loc începând cu orele 18:00 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”.Calitatea de neprețuit a graiului matern se explică prin harul ei de a oglindi întreaga istorie a neamului, cu toate victoriile și înfrângerile trăite, cu toate bucuriile și tristețile simțite, visele și speranțele spulberate de împrejurările nesigure prin care i-a fost sortit să treacă. În graiul matern al limbii române se ascunde trecutul, zestrea noastră strămoșească, a originilor cu care suntem înfrățiți încă de la naștere. De aceea, putem cataloga fără urmă de modestie limba maternă drept o comoară. Așadar, avem obligația de a o păstra, respecta și cultiva cu sfințenie și dăruire, cu dragoste și respect. Strămoșii noștri au șlefuit-o cum au știut ei mai bine, i-au dat culoare și aripi. Pentru respectul tuturor strămoșilor, dar în primul rând pentru respectul de sine, s-o iubim, prețuim și s-o vorbim corect.Spectacolul este organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Asociația Casa Mării Negre/ Black Sea House, iar spectatorii vor putea aplauda o serie de recitaluri de poezie și cântece, susținute de elevii de la Palatul Copiilor din Constanța dar și din Chișinău și Cernăuți. O lecție de istorie interactivă va fi susținută de domnul Dorin Popescu, eseist, cadru universitar, diplomat. Cântă Daria Peltea, solistă de muzică ușoară, elevă a domnului profesor Teo Rădulescu iar actorul Dan Cojocaru, va da citire unor pasaje din "O călătorie în Dobrogea" pe urmele lui Teodor Burada. Memoriile Reginei Maria a României, „Povestea vieții mele” vor fi citite de membrii trupei de teatru "Pulbere de stele" coordonate de actrița Arina Cojocaru.La realizarea spectacolului participă de asemenea Asociația Națională Cultural Artistică Total care susține arta și cultura sub toate formele cu scopul de a stârni interesul pentru acestea. Membrii asociației sunt tineri, extrem de pasionați și determinați având deja la activ mai multe proiecte cu rezultate deosebite și importante pentru comunitate. Parte din ei vor dansa pe coregrafia Ruxandrei Timoașcă și Roxanei Gurău.„A vorbi frumos românește înseamnă a fi colindat de dor,a scrie frumos românește înseamnă a fi găsit cărarea dorului spre dor.” (Fănuș Neagu)Vă așteptăm!