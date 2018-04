Spectacol la Cluj Napoca, inaintea primului meci de tenis din Fed Cup. Spectatorii vor participa la momentul special pregatit inaintea meciului Simonei Halep

''Oricum ar fi fost, ar fi fost OK. Nu ştiu cum e mai bine, să joci în primul sau în al doilea meci. Dacă a ieşit, aşa voi juca, voi fi gata de meci şi vom vedea ce va fi. Fiecare jucătoare joacă tot ceea ce are mai bun pentru ţara din care este. O să fie un meci dificil, foarte emoţional. Sper să fiu bine pe teren, să joc ceea ce trebuie şi să câştig meciul. Primul meci contează, cel de sâmbătă. Mă voi concentra pe acel meci şi după aceea duminică vom vedea cum va fi situaţia. Eu sper să câştig fiecare meci pe care îl joc'', a declarat Simona Halep după tragerea la sorți, cînd a fost rugată să comenteze dacă este mulțumită de tragerea la sorți, vorbind, apoi, și despre surpriza pe care Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Federația Română de Tenis o pregătesc pentru ziua de sâmbătă: ''Va fi foarte emoţional pentru toată lumea, cu siguranţă. Toată lumea este invitată la 12,15 la sală, ca să vedem momentul special. Nu ştiu cum va fi, am văzut aşa o poză în treacăt, dar nu ştiu exact. Va fi frumos, ne vom bucura de moment şi sper ca atunci când voi intra pe teren pentru primul meci să îmi treacă emoţiile''.