Spectacol unic in acest secol! Cea mai lunga eclipsa totala a secolului are loc vineri! Este vizibila si in Romania

Cea mai lunga eclipsa de luna totala a secolului 2000 - 2100 va avea loc in noaptea de vineri spre sambata si va fi vizibila si din Romania, daca va fi senin, informeaza Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Bucuresti, care va fi deschis publicului in intervalul orar 21.00 - 03.00. Daca va fi senin, fenomenul va putea fi observat de oriunde din Romania, in afara de primele minute, cand Luna inca nu a rasarit, se arata pe site-ul institutiei bucurestene. Cea mai spectaculoasa parte a eclipsei, intrarea in umbra si traversarea ei, va putea fi vazuta in totalitate din Romania. Luna va rasari la apusul Soarelui, dar in partea opusa de cer, punctul cardinal est-sud-est. In momentul ra ...