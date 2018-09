Spectacole dramaturgice la amfiteatru si festival cu activitati educative, artistice si recreative, in week-end, la Palas

Palas Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfarsitul de saptamana aduce o agenda bogata in evenimente pentru intreaga familie, in ansamblul Palas. Week-end-ul acesta este ultimul din 2018 cu spectacole la Amfiteatrul Palas. Joi, pe 6 septembrie 2018, de la ora 20.30, iesenii si nu numai sunt invitati la un concert Timpuri Noi. Sambata, de la ora 20.30, pe scena Amfiteatrului Palas se va juca piesa „Nimic nu-mi scapa”, in regia lui Mihai Baranga, o comedie savuroasa, in care dramele conjugale si disimularile starnesc hazul, spre deliciul publicului. Duminica, de la ora 19.00, stagiunea din acest an se incheie cu spectacolul „Micul Print”, o superba metafora a vietii, transpusa scenic de Ateneul din Iasi, pe intelesul copiilor ...