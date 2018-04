Spectacole inedite la Ateneul din Iasi! Iata ce vor putea vedea iesenii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 6 mai 2018, de la ora 10.00 - SPECTACOL DE TEATRU „PETER PAN” 21- 04-2017 19:00 Spectacol pentru copii „Peter Pan” in regia lui Iulian Ioan Sandu in Sala Mare de spectacole „Radu Beligan” Pret bilet 15 lei/ 10 lei cu reducere Vineri, 21 aprilie 2017, ora 19:00, Peter Pan va invita sa calatoriti alaturi de el catre Tara de Nicaieri! „Fiecare dintre noi am avut un Peter Pan care ne salva de reguli si era visul nostru de libertate. Peter Pan este un vis, o speranta ca vom fi bine, ca vom fi mari si puternici si le vom sti pe toate si nimeni si nimic nu ne va putea opri din drumul nostru. Haideti sa inchidem pentru o clipa ochii si sa ne aducem aminte de copilarie. Haideti sa ne lasa ...