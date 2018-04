Spectacole senzationale in saptamana 16 - 22 aprilie la Ateneul din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Evenimentele saptamanii 16 - 22 aprilie 2018 la Ateneul din Iasi. 17 Aprilie - 18 Aprilie 2018, de la ora 11.00 - Concurs judetean „Prin Teatru, spre Educatie”, ISJ Iasi Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, in parteneriat cu Ateneul din Iasi, organizeaza, in perioada 17-18 aprilie 2018, a doua editie a Concursului judetean de teatru Prin Teatru, spre Educatie. Concursul face parte din Calendarul Activitatilor Educative al ISJ Iasi si se va desfasura la Ateneul din Iasi. Intr-o epoca cu puternice tendinte tehnologice care transforma generatii de adolescenti in captivi ai internetului, teatrul poate fi o alternativa pentru experimentarea exercitiului de realitate cu rol terapeutic, educativ, creativ, recreati ...