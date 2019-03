Spectacolul ''Armonii de Primavara''! Invitati cu adevarat speciali

afis 31 martie 2 page 001 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Asociatia Home of Strings in colaborare cu Primaria si Centrul Cultural Buftea, Duminica 31 Martie, ora 18, va invita la spectacolul ,,Armonii de Primavara’’, unde ii veti intalni pe artistii lirici Mediana Vlad, Lucian Chorchis, Fang Shuang si Maria Ungheanu. La pian Tudor Scripcariu. Vor interpreta lucrari ale celebrilor compozitori J.Strauss, E.Curtis, G.Puccini, V.Verdi, G.Rossini. Mediana Vlad este licentiata a Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti, unde a absolvit si cursurile de master si a obtinut, in 2010, inaltul titlu academic de Doctor in Muzica pentru prezentarea temei „Portretul emotional al sopranei de coloratura dramatica in bel ca ...