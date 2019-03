Spectacolul folcloric intitulat Martisoare folclorice, pe scena Casei de Cultura a Studentilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Spectacolul folcloric intitulat Martisoare folclorice va fi pus in scena pe data de 21 martie incepand cu ora 19:00 in sala Gaudeamus a Casei de Cultura a Studentilor din Iasi. Membrii Ansamblului Folcloric Studentesc ”Doina Carpatilor” vor pune in scena trei suite pline de energie. Elevii clasei de canto-popular, coordonata de profesor Claudia Martinica, vor incanta publicul cu vocile lor iar maestrul Marinica Botea impreuna cu tanarul naist Sergiu Tanase, vor interpreta cele mai cunoscute melodii din folclorul romanesc. Spectacolul va fi moderat de Bianca Martinica. Despre Ansamblul Folcloric Studentesc ”Doina Carpatilor” Ansamblul s-a impus inca de la inceputurile sale in viata cultural-artistica a jude ...