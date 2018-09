Speranța Cliseru, despre secretarul de stat in MAI cercetat: Nici macar nu are atribuții pe ordine publica. Nu știu daca actele au fost falsificate

Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, a declarat, marți, la Parlament, că nu a aprobat intervenția jandarmilor la protest la ordinul lui Mihai Chirica, secretar de stat în MAI pus sub acuzare de procurori, menționând că acesta nu are atribuții pe ordine publică.

"Nu am semnat la ordinului secretatului de stat, dumnealui nici măcar nu are atribuții pe ordine publică. (..),Sunt convinsa ca lucrurile se vor lamuri si veti afla implicarea fiecarei persoane, daca a fost in virtutea atributiilor de serviciu sau nu. Nu am vazut documentele ulterior, dupa ce au plecat din fata mea, nu pot sa va spun scria acolo, nu stiu daca au fost falsificate. Nu stiu daca unii mint, altii probabil au vrut sa schimbe adevarul si altii probabil ca au fost dezinformati. Nu cred ca toaa lumea e intr-un complot", a declarat Speranța Cliseru.