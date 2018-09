Speranța Cliseru, DEZVALUIRI despre intervenția la protestul din 10 august:Nu am semnat, ci am aprobat un ordin emis de Jandarmerie. Nu mi s-au dat explicații

Speranța Cliseru, prefectul Capitalei, a declarat, marți, în prima audiere publică privind intervenția jandarmilor la protestul din 10 august, că nu a semnat un ordin de intervenție, ci a aprobat un ordin emis de Jandarmerie, menționând că nu i s-au dat prea multe explicații referitoare la ce urma să se întâmple.

"Nu am semnat un ordin, am aprobat un ordin emis de Jandarmerie. Nu au fost decat solicitari de a semna, nu mi s-a zis de ce, cum , nu a incercat cineva sa ma convinga. Nu cred ca pot considera ca am intrat intr-un joc, mi-am facut datoria. Nu am participat și nici nu o voi face la niciun fel de jocuri de natura politică. Nu am intrat in niciun joc, de aceea probabil cel mai bine, in apararea mea, e sa zic adevarul pentru ca nu ma bazez pe sprijinul nimanui", a declarat Speranța Cliseru.