Speranțele fanilor lui Michael Schumacher sunt spulberate: ”Realitatea este dureroasa”

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, are la ora transmiterii acestei stiri, in biroul sau de la Palatul Parlamentului, o intalnire cu vicepremierul Paul Stanescu si cu presedintele Comisiei parlamentare pentru Legile Justitiei, Florin Iordache.

Pilotul Alexandra Manriquez a pornit avionul, a sărit din el și a început să danseze pe melodia lui Drake, „Kiki, do you love me". A făcut-o alături de una dintre însoțitoarele de bord, în timp ce aeronava de deplasa, încet. Videoul cu cele două femei dansând prinse de scara avionului a generat peste 25.000 de