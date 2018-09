Speriata ca va fi inculpata, Carmen Dan il ataca crizata pe Augustin Lazar. Ce spune despre actiunea impotriva sefilor Jandarmeriei

Carmen Dan

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, ca decizia Parchetului de a incepe urmarirea penala in cazul sefilor Jandarmeriei este o „actiune de intimidare”.

„Nu vad in aceasta actiune decat o alta actiune de intimidare a unei institutii fundamentale a statului, si anume Jandarmeria Romana, care are atributii importante in asigurarea ordinii publice. Nu cu mult timp in urma procurorul general lansa o declaratie in spatiul public, referindu-se la faptul ca procurorii au acces ingreunat la documentele pe care trebuie sa le analizeze.

(…) Cred ca n-ar mai fi facut aceasta declaratie, daca ar fi facut efortul minim de a deschide Legea 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate in care se vorbeste foarte clar despre accesul neingradit al procurorilor la toate documentele care sunt clasificate, secret de serviciu sau secret de stat.

(…) Sunt prevederi legale de care conducerea MAI va tine cont si va reamintesc ca statutul cadrelor militare spune foarte clar cand sunt pusi militarii la dispozitie, si anume atunci cand se dispune masura trimiterii in judecata. (…) Vom vedea ce se va intampla in continuare si bineinteles ca vom respecta prevederile legii”, a spus Carmen Dan, la sediul MAI.

Ministrul de Interne a tinut apoi sa le transmita jandarmilor ca „eu sper sa ramana dedicati si sper sa ramana consecventi vocatiei si principiului de a apara statul si de a apara legea si de a aplica legea, pentru ca asta trebuie sa faca Jandarmeria Romana”.

Dragnea a anuntat deja, duminica seara, ca procurorii vor sa o puna sub acuzare pe Carmen Dan.

„Tudorel Toader spune ca a inceput evaluarea, sper sa o termine totusi. Vor sa o puna sub acuzare si pe doamna ministru de interne. Toate actiunile astea fac parte din acelasi scenariu. Planul e facut in alta parte, dar din cate am auzit eu, Kovesi conduce parchetul general acum. Planul e facut in zona Cotroceniului”, a declarat Dragnea la Antena 3.

