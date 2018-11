Spice Girls anunta un turneu in Regatul Unit in 2019, fara Victoria Beckham

Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner şi Melanie Chisholm, membre ale grupului Spice Girls, vor susţine un turneu prin Regatul Unit în 2019, potrivit The Guardian. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); The Spice Girls au anunţat un turneu pentru anul viitor, fără Victoria Beckham, care a dat de înţeles adesea că nu are talent muzical şi care în prezent se concentrază pe brandul ei de modă. Recent, Melanie Brown a fost gazda unei petreceri de Halloween la care s-a costum ca Beckham, ţinând un banner: "Nu, nu plec în turneu". Alături, a fost partenerul ei Gary Madatyan, îmbrăcat în David Beckham, având mesajul: "Te rog, te rog, fă-o pentru fanii Spice Girls". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Va fi pentru a doua oară când trupa merge în turneu fără una dintre membre. Geri Horner (născută Halliwell) a părăsit Spice Girls în mai 1998, înainte de primul turneu nord-american al grupului, pe care l-au încheiat fără ea. Cele cinci membre ale grupului britanic s-au reunit pentru un turneu live în 2007-2008 şi pentru ceremonia din 2012 care a închis Jocurile Olimpice de la Londra dar şi cu ocazia lansării comediei muzicale "Viva Forever!". Fiecare dintre membrele trupei se spune că a primit 10 milioane de lire sterline pentru promovarea noului album cu cele mai bune piese, precum şi pentru apariţii în emisiuni televizate. Un film de animaţie cu supereroine, interpretate de cele cinci cântăreţe, cu celebrul mesaj "girl power", este de asemenea în curs de realizare. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţi ...