Spielberg va regiza pentru prima data un film cu supereroi

Cineastul american Steven Spielberg va regiza pentru prima dată un film cu supereroi, după ce a semnat un contract cu Warner Bros. pentru producţia „Blackhawk", scrie Variety. Bazat pe benzile desenate DC, scenariul va fi scris de David Koepp, care a mai lucrat cu Spielberg pentru „Jurassic Park", „The Lost World: Jurassic Park", „War of the Worlds" şi „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull". Steven Spielberg va produce filmul cu Kristie Macosko Krieger, pentru Amblin Entertainment, în timp ce Sue Kroll va fi producător executiv. Filmul „Blackhawk" va fi distribuit la nivel global de Warner Bros. Pictures. „Blackhawk" a fost lansat în 1941 de Quality Comics, după care DC Comics a cumpărat drepturile, în 1957. În benzile desenate, Blackhawk este liderul unui grup de piloţi de elită care au luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial. În prezent, Spielberg pregăteşte cel de-al cincilea film din franciza „Indiana Jones", iar „Blackhawk" nu va urma imediat acestuia, ci după „West Side Story", lungmetraj pe care cineastul a spus că îl va realiza după cel cu Indiana Jones.