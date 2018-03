Spitalele din tara au ramas fara medici: „Organizam concurs, dar nu vine nimeni“

lipa medicilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medici putini, garzi lungi si epuizante, pacienti multi, dar si multe neajunsuri. Aceasta este radiografia unui sistem medical care este in moarte clinica. Sute de posturi de medici sunt libere in toata Romania, dar nu are cine sa le ocupe. Desi se organizeaza concursuri de la an la an, nu exista candidati. Cei mai multi au ales sa plece in strainatate. Peste 14.000 de medici si 28.000 de asistenti medicali au plecat din Romania in perioada 2009-2015. Mai multe spitale din tara au semnalat faptul ca au nevoie de medici la Unitatile de Primiri Urgente. La Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti sunt vacante 16 posturi de medici. Cei care asigura totusi garda se plang de epuizare, iar pacientii spun ca a ...