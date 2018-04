Spitalele private din Romania, amendate de Consiliul Concurentei. Ce s-a descoperit

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consiliul Concurentei a sanctionat cinci centre medicale (Medicover Hospitals, Med Life, Arcadia Hospital, Genesys Medical Clinic si Rur Medical) si doua banci de celule stem (Stem Sure Solutions si CBC Laboratories) pentru incheierea unor intelegeri anticoncurentiale pe piata serviciilor medicale furnizate de maternitati private, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, remis AGERPRES. Fiecare maternitate avea o relatie contractuala de exclusivitate cu o banca de celule stem spre care isi indruma pacientele. In cazul in care pacientele optau pentru banca agreata, serviciile de prelevare, procesare si stocare a celulelor stem erau gratuite. In cazul in care optau pentru alta banca, trebuiau sa plateasca un tarif st ...