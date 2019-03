Spitalul Clinic de Recuperare a implinit 41 de ani de activitate! Primaria a finantat reparatii capitale ale Sectiilor de Recuperare Neurologica si Reumatologie I 

Spitalul Clinic de Recuperare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Spitalul Clinic de Recuperare #Iasi a implinit 41 de ani de activitate. In anul 2018, Primaria a finantat reparatii capitale ale Sectiilor de Recuperare Neurologica si Reumatologie I din cadrul unitatii medicale. Concret, prin refunctionalizarea spatiilor existente la etajele III si IV ale corpului D au fost amenajate saloane, cu un numar de 38 de paturi, echipate cu grupuri sanitare proprii, care asigura conditiile necesare si obligatorii pentru persoane imobilizate in scaun cu rotile. La acelasi spital sunt in curs de executie lucrari de modernizare a spatiilor medicale aferente etajului V (Medicina Fizica si Balneologie) din corpul D, in urma carora vor fi date in exploatare alte 15 pa ...