Spitalul Judetean de Urgenta Constanta a fost decorat. De cine si de ce. Ce alte institutii de sanatate mai sunt pe lista

În Monitorul Oficial Partea I numărul 264 de ieri, 5 aprilie 2019, a fost publicat Decretul 205 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar.



Potrivit actului normativ la care facem referire, „cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, în semn de apreciere pentru importanta activitate de asistenţă medicală, precum şi rezultatele obţinute în perfecţionarea actului medical

Preşedintele României decretează”:



- Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Mare Ofiţer Institutului Oncologic Prof. Dr Ion Chiricuţă Cluj-Napoca;



- Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, Bacău;



- Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în Grad de Cavaler:



Institutului de Urgenţă Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu-Mureş;

Institutului Clinic Fundeni Bucureşti;

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava;

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Apostol Andrei Constanţa;

Spitalului Municipal Orşova.



Decretul de decorare este semnat de preşedintele Klaus Iohannis României, şi contrasemnat de primul ministru Vasilica-Viorica Dăncilă.



Despre Ziua Mondială a Sănătăţii



Anual, Ziua Mondiale a Sănătăţii, este marcată la 7 aprilie, data fiind iniţiată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în 1948, şi devenind efectivă în calendarul manifestărilor dedicate sănătăţii în 1950.

Celebrarea în fiecare an a acestei zile are ca scop general conştientizarea tuturor oamenilor şi popoarelor în ansamblu, precum şi a factorilor decizionali guvernamentali, a corpurilor profesionale din domeniul sănătăţii şi a societăţii civile asupra importanţei pe care sănătatea o are pentru viaţa fiecărui individ şi pentru societate.