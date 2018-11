Spitalul Municipal Mangalia angajeaza. Vechimea nu este necesara

Saptamana incepe cu temperaturi mai mici fata de cele din weekend si asa vor fi si zilele urmatoare. In unele zone se anunta averse.

Un tânăr absolvent de facultate din oraşul Rovinari, judeţul Gorj, a murit după ce maşina în care era s-a ciocnit cu un alt autoturism, în Anglia, acolo unde a plecat la muncă pentru că în România nu şi-a găsit serviciu. Mama acestuia nu are bani pentru repatriere.

Un vânător a fost atacat de un urs, duminică, pe un fond de vânătoare din județul Argeș. Bărbatul de 36 de ani a suferit mai multe răni la cap și la picioare, fiind dus la Spitalul din Curtea de Argeș, de unde va fi transferat la Spitalul Județean de Urgență Pitești.Șeful Ambulanței Argeș, Marian Hi ...

Marius Valentin Parfenie, soferul drogat care a comis atacul de la mall in Braila are un trecut violent. In 2015, tanaru...