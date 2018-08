SRI nu l-a informat pe Iohannis despre eventuale violente inainte de protestul din 10 august

Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig, a anunţat, vineri seară, că nu mai este în vigoare niciun protocol care să aibă legătură cu înfăptuirea justiţiei în România. „De peste un an și jumătate, în spațiul public se discută despre protocoalele încheiate între SRI și alte in ...

Presedintele SUA, Donald Trump, i-a cerut secretarului de Stat american, Mike Pompeo, sa anuleze vizita in Coreea de Nord din cauza lipsei de progrese in problema denuclearizarii.

Lumea muzicii din România a mai pierdut un artist consacrat. Costel Geambașu, solistul și fondatorul formației “Odeon”, a murit la vârsta de 67 de ani. Vestea tristă s-a răspândit extrem de repede în această noapte, iar cei care l-au cunoscut sunt în stare de șoc, nu le vine să creadă că îndrăgitul cântăreț nu mai […] The post Costel Geambașu a murit la 67 de ani. Artiștii sunt în doliu appeared first on Cancan.ro.