SRI provoaca URAGANUL: Ofițerii au facut anchete penale in dosarele DNA

Traian Băsescu a sesizat, în trecut, Comisia de Control SRI pentru un protocol încheiat între Serviciu și DNA, în care ofițerii SRI puteau face anchete. Claudiu Manda a spus că a vorbit cu Eduard Hellvig despre nota respectivă, după ce ceruse lămuriri de la DNA, fără ca Direcția să răspundă.

SRI a confirmat ceea ce se bănuia: ofițerii săi au făcut anchete penale în mai multe dosare.

Citește și: Partidul Social Democrat se zgâlțâie. Lista deputaților care se răzvrătesc crește

”Am avut o notă secretă de la Traian Băsescu. În acea notă internă se făcea referire la un plan de colaborare între SRI şi DNA. Am solicitat să ne parvină nota cu numărul şi planul de cooperare. Până la momentul de astăzi nu ne-a venit acea notă şi nici planul. Ni s-a pus că sunt 302 planuri de cooperare. Am cerut informații de la DNA, dar nu le-am primit. Am primit de la SRI. Serviciul a confirmat că a făcut anchetă în anumite dosare, pe baza colaborării cu DNA.”, a spus Claudiu Manda.

Traian Băsescu a dezvăluit, în încercarea de a o salva pe Elena Udrea în dosarul Gala Bute, de la tribuna Senatului, conţinutul a două articole din Protocolului de colaborare DNA-SRI - încă nedesecretizat - şi, în premieră, a faptului că a existat şi un Plan de acţiune semnat între cele două instituţii. Fostul preşedinte nu a dezvăluit conţinutul întregului document, având în vedere că acesta nu a fost declasificat, însă a citit suficient de mult pentru a dezvălui ce prevăd două articole ale Protocolului dintre SRI şi DNA: ca informaţiile obţinute de agenţii secreţi să fie şoptite numai în urechea procurorului de caz, fără a primi de ştire inculpatul vizat de anchetă şi avocatul acestuia.

Citește și: Echipa lui Cătălin Tolontan dă lovitura! Cu ce instituție importantă a încheiat un contract fabulos .