Stadionul Farul“ din Constanta. Undeva la subsol: E mai aproape de o camera de tortura decat de o sala de forta“ (galerie foto)

Postarea pe Facebook a mai multor fotografii cu sala de forţă de la stadionul „Farul“ din Constanţa a generat o amplă discuţie pe reţeaua de socializare şi un val de nemulţumiri asupra stării precare a incintei. Se aşteaptă însă ca situaţia să se schimbe, iar, laolaltă cu întregul complex, să fie reabilitată şi sala de forţă, după ce baza sportivă a fost preluată de către Primăria Constanţa.Cea care a postat fotografiile pe Facebook este(28 de ani), atletă la CS Farul Constanţa, dar şi profesor de educaţie fizică şi sport la Liceul Teoretic Negru Vodă.„Las şi eu astea aici... Sala de forţă a stadionului Farul în anul 2018“, este mesajul care însoţeşte imaginile, atât din sala de forţă, cât şi de pe culoarele şi vestiarele învecinate, care nici ele nu arată mai bine. Sala de forţă este amplasată la subsolul clădirii în care se mai află, vestiare, duşurile, bucătăria, sala de mese (la parter), alte vestiare şi diferite birouri ale administraţiei (la etajul întâi) sau minihotelul (la etajul doi).Postarea Andreei a devenit virală, culegând numeroase like-uri, distribuiri şi comentarii, din partea multor antrenori, sportivi, foşti sportivi ori arbitri. „Şi, cu toate acestea, Constanţa dă mulţi campioni“, „Lăsată fix în paragină. Sunt aceleaşi aparate de pe vremea noastră. Numai că din 98 până acum, fix 0 investiţii! Păcat!”, „Wow, nu îmi vine să cred că a ajuns în halul ăsta”, „Trist!”, „Păcat… mare păcat… când te gândeşti că această sală a scos sute de campioni… ruşine să le fie… păcat de antrenorii care încă mai au speranţe şi acceptă să-şi antreneze sportivii în asemenea condiţii“, „Ruşine!”, „E mai aproape de o cameră de tortură decât de o sală de forţă”, „Doamne fereşte! Sunt stupefiată!”, „Wow, Andreea, nu pot să cred că s-a ajuns în acest hal!”, „Jalnic…”, „Oribil!!!”, „Hai să facem sport de performanţă în România!”, „Trimiteţi la Federaţie şi la Comitetul Olimpic pozele şi la Federaţia Europeană de Atletism. Nu trebuie lăsat aşa”, „Se mai folosesc aparatele alea? Ştiu şi eu sala aia. Cândva m-am dus şi eu acolo, dar arăta bine. Şi era foarte populată. Trist de tot arată”, sunt câteva dintre comentariile celor care au văzut pozele cu sala de forţă postate pe Facebook.Prin hotărâre de Guvern, publicată în Monitorul Oficial pe 10 august a.c., s-a aprobat transmiterea bazei sportive „Farul“ (complex stadion „Gheorghe Hagi“ în acte) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, în domeniul public al municipiului Constanţa, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.Pe 17 septembrie, au fost demarate lucrările de igienizare a bazei sportive, municipalitatea informând că muncitorii Serviciului Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Constanţa, împreună cu persoanele asistate social şi cele care prestează muncă în folosul comunităţii, au efectuat, în acea zi, lucrări de cosit, greblat şi adunat resturi vegetale. Acţiunile de curăţenie în incinta stadionului au continuat şi după aceea, iar ieri o echipă de muncitori a coborât şi la subsol, fiind inspectate în primă fază sistemul de ţevi şi perimetrele în care bălteşte apa.„Eu încă mai sper că o să fie bine. De o săptămână, stadionul şi întreaga bază au fost preluate de Primărie. Primii paşi au fost făcuţi, dar hai să mai avem puţină răbdare. Oricum, este trist că s-a ajuns aici”, a comentat pe tema sălii de forţă şi, antrenor de atletism la CS Farul. „Răbdare avem, problema e că nu trebuia să ajungă în halul ăsta“, a răspuns, care a primit aprecieri pentru pozele postate: „Bravo, Andreea, să vadă toată lumea în ce condiţii se antrenează copiii lor!” sau „Bună atitudinea, Andruşca, bravo!”. „Situaţia e mult mai gravă decât pare. Am suportat lipsa dotărilor corespunzătoare, lipsa vestiarelor, a toaletei şi a apei, am suportat şobolani, gândaci şi căpuşe şi, cu toate acestea, s-a făcut şi încă se face performanţă. Consider însă că totul are o limită”, a mai spus Andreea Rapotan. „Avea dreptate dl Szemerjai (n.r.directorul Liceului cu Program Sportiv «Nicolae Rotaru» Constanţa) într-un interviu când zicea cum să îşi lase părinţii constănţeni copiii să facă sport în asemenea condiţii. Şi uite că, totuşi, Constanţa încă formează mari campioni. Păcat, foarte păcat”, a comentat altcineva pe reţeaua de socializare.În discuţia de pe Facebook a intervenit şi, membru al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi cea care a condus vreme de 22 de ani Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa. „Din păcate, Andreea. Dar a fost şi multă nepăsare!!! Cândva a fost şi normalitate, dar atunci cei care o considerau casa lor de pregătire, a performanţelor internaţionale aveau grijă de ea… 50 mii de euro (dnul Bosînceanu) şi multe dotări de la MTS şi FRA au fost aduse la Constanţa. Cu durere, astăzi, toate au rămas doar trecut. Cred în faptul că Primăria (noul administrator) se va strădui să aducă stadionul la normal. Dar trebuie să avem răbdare. Nu-i deloc uşor în noile condiţii financiare. În echipă şi cu un management sportiv performant, cu răbdare şi muncă, sigur va fi posibil să ne ridicăm. Succes, dragii mei! Respect pentru munca şi acceptarea voastră!“, a postat Elena Frîncu.„Ştim foarte bine situaţia de care spuneţi. Problemele nu sunt de ieri, de azi. Ne-am desfăşurat activităţile în această bază cum am putut şi fără să ne plângem. Dar cum a ajuns e cam prea de tot. Nu contează în «curtea» cui se află sau s-a aflat, e dureros că a ajuns aşa şi că acestea sunt dotările de care beneficiază sportul constănţean în momentul de faţă“, i-a răspuns Elenei Frîncu Andreea Rapotan.„Elena Frîncu, doamna diplomată ca întotdeauna. Specific pentru un manager de mare valoare. Dumneavoastră cunoaşteţi mai bine situaţia, dar vizavi de nepăsare ştiţi foarte bine că nu în «curtea» noastră este problema. La cea mai mică ploaie, se inundă. Avem nevoie de un specialist şi de o pompă performantă sau poate o soluţie la această problemă. Eu sunt optimist şi am răbdare“, a mai spus şi Daniel Cojocaru.Pe 31 iulie a.c., într-o conferinţă de presă,, primarul Constanţei, preciza care sunt planurile municipalităţii în ce priveşte complexul sportiv din strada Primăverii. „După ce-l vom prelua, vom aproba un regulament. Pentru că am preluat stadionul: 1. să-l curăţăm, să-l facem funcţional; 2. să-l punem la dispoziţia sportivilor constănţeni, indiferent de sport. Că fac atletism, jogging, ce vreţi dumneavoastră, dar după un regulament. În mod evident, vor fi şi nişte tarife pentru cluburile de drept privat. Aşa prevede legea, nu Primăria. Voi apela la specialiştii din Ministerului Tineretului şi Sportului şi de la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, să sprijine echipa municipiului care se va ocupa de administrarea bazei sportive. Municipiul Constanţa are până în momentul de faţă zero infrastructură sportivă. Zero! Nu are niciun stadion, nicio sală, nu are nimic legat de sport. Tocmai de aceea, încă de la începutul mandatului, mi-am propus să preluăm stadionul Farul, stadionul de rugby din Badea Cârţan (pentru că rămâne în afara proiectului acela frumos cu sala polivalentă şi bazinul de înot) şi baza de la Triunghi, iar pentru fiecare dintre ele ştim foarte clar ce vrem să facem. Stadionul de la Farul vrem să-l facem să funcţioneze, atât pentru cluburile private, cât şi pentru viitoarele cluburi publice ale municipiului. Să-l deschidem, noi nu l-am luat să-l ţinem închis. L-am luat să-l dăm sportului“, a precizat, printre altele, Decebal Făgădău.