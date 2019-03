Stadionul Steaua nu va fi gata pentru Campionatul European din 2020

Stadionul Steaua google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unul dintre constructorii care se ocupa de stadionul din Ghencea a anuntat ca arena nu va fi gata in totalitate pentru Campionatul European din 2020, dar echipele nationale care vor sosi la Bucuresti se vor putea antrena fara probleme pe arena Stelei. Conform oficialilor prezenti la fata locului, stadionul Steaua va fi gata la finalul anului 2020, scrie mediafax.ro. Primii trei jucatori dati afara de la FCSB! Anuntul lui Gigi Becali, dupa esecul cu Viitorul La marginea santierului din Ghencea, unul dintre constructori a facut anuntul: "In momentul asta se lucreaza la fundatii. Zona de gradene si de tribune. Sunt fundatii izolate. Sub tribuna VIP va fi si parcarea subterana. 20 mai 2020 e termenu ...