Stadiu avansat al lucrarilor de modernizare pe strazile Mihail Kogalniceanu si Theodor Pallady

Proiectul de modernizare a strazilor Mihail Kogalniceanu si Theodor Pallady are un stadiu avansat de realizare. Amintim faptul ca cele doua artere de circulatie fac parte dintr-un program care include strazile Mihail Kogalniceanu (573 de metri), Dimitrie Ralet (253 de metri) si Theodor Pallady (316 de metri). Astfel, pe strada Mihail Kogalniceanu, lucrarile de modernizare au ajuns la un stadiu de realizare de 90%, fiind in derulare finalizarea racordurilor cu strazile adiacente, marcajele si semnalizarea rutiera. Pe strada Theodor Pallady, lucrarile sunt realizate in proportie de aproximativ 75%. La fel ca in cazul primei artere de circulatie, echipele Conest SA lucreaza la raco ...