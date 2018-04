Stai prost cu banii? Iata celebrul ritual al Babei Vanga pentru AVUTIE. Toti cei care l-au incercat spun ca s-au imbogatit peste noapte! E foarte SIMPLU ce TREBUIE SA FACI

Stai prost cu banii? Baba Vanga, celebra clarvazatoare si vindecatoare ale carei profetii s-au implinit, are un ritual aparte pentru atragerea norocului.

Baba Vanga are un renume international, astfel ca, zicerile ei au devenit litera de lege pentru multe popoare. Ritualul pentru a avea noroc la bani este simplu, dar efcient, avertizeaza cei care deja l-au incercat.

Aveti nevoie de: un ou de gaina, trei monede, un castron in forma de triunghi si trei lumanari de la Biserica. Puneti monedele in colturile castronului, asezati lumanarile, iar in centru – oul.

Apoi rostiti de 33 de ori: ”Am pus o gaina intr-un ou alb, nu un simplu ou, ci unul aducator de bani. Oricine va manca acest ou sa se imbogateasca si sa nu stie de rau

Eu, sclavul lui Dumnezeu (numele tau), am umblat, am gasit un ou, l-am mancat si lui Dumnezeu i-am multumit pentru darul pe care mi L-a dat. Acum, bogatia nu ma va parasi niciodata! Amin!”

Apoi luati oul, fierbeti-l tare si, inainte sa il consumati, rupeti-l in doua, in dreptul fruntii, spunand: ”Rup acest ou in doua si aduc norocul la mine!”

Ritualul Babei Vanga este renumit tocmai pentru ca toti cei care l-au incercat spun ca a functionat!

Cui nu i-ar prinde bine niste bani in plus in portofel? Daca nu esti multumita de situatia ta financiara si iti doresti ca viata sa-ti ofere mai mult decat pana in prezent, afla cum poti sa eliberezi calea banilor spre tine!

Banii se pot obtine prin mai multe mijloace.

In primul rand, sunt banii care iti revin ca rasplata a muncii tale, in al doilea rand, cu ajutorul norocului, sunt banii castigati in urma participarii la unele concursuri sau jocuri de noroc, iar in cel de-al treilea rand, recurgand la magia alba, banii obtinuti cu usurinta ca urmare a unor ritualuri, descantece sau tinand cont de anumite superstitii. Daca la primele doua metode nu ai nevoie de indrumari speciale, la cea de-a treia iti spunem noi ce anume poti sa faci pentru a atrage banii in casa ta.

Descantecele aducatoare de prosperitate

Exista cateva fraze magice care, daca vor fi rostite, vor atrage banii si prosperitatea de partea ta.

Pentru inceput trebuie sa repeti in gand: “Binecuvantez tot ceea ce am si sunt pregatita sa primesc si mai mult”. Se spune ca trebuie sa fii multumita si impacata cu ceea ce ai deja pentru a putea fi pregatita in continuare sa primesti mai mult.

Atunci cand treci prin momente mai grele in viata, spune: “Binecuvantez binele si astept ca acesta sa se reverse si asupra mea”, iar binele nu va intarzia sa apara. In magie exista conceptia ca tot ceea ce este binecuvantat sporeste. La fel se intampla si cu banii.

O alta modalitate de a atrage finantele este urmatoarea. Ia-ti portofelul, de preferat de culoare maro (culoarea care influenteaza pozitiv banii) si tine-l intre palme in timp ce spui urmatorul descantec: “Binecuvantez banii care intra in acest portofel”.

Magia alba cu lumanari

Prima metoda dureaza timp de doua luni si este un vechi rit al indienilor incasi, pe care acestia il practicau ori de cate ori voiau sa atraga bunastarea asupra tribului lor. Scrie pe o coala de hartie datele tale personale (nume, prenume, data nasterii, dorinta care vrei sa ti se indeplineasca si toate caile prin care ti-ar putea intra bani in casa, fie prin munca, prin jocuri de noroc, prin mosteniri, din datorii mai vechi pe care le ai de recuperat sau din orice alta parte de unde stii tu).

Aprinde cu un chibrit o lumanare lunga de 10 centimetri in fiecare marti si vineri la ora 22:30 fix, timp de doua luni consecutiv. Las-o sa arda, iar cand se apropie de sfarsit pune foaia scrisa de tine deasupra ei ca sa o mistuie focul. Ai grija ca pe tot parcursul ritualului sa nu ramana lumanarea nesupravegheata. Cel mai bine ar fi sa o lasi sa arda intr-un recipient de metal, pentru a nu pune in pericol si celelalte obiecte din preajma sa.

Cea de-a doua metoda este mostenita de la civilizatiile budiste si consta tot in arderea lumana-rilor. Scrie o lista cu numele si dorinta ta legata de bani, fa-i o gaura la mijloc si pune in interiorul ei o lumanare de culoarea mierii (galben pal). Timp de 10 zile aprinde la orice ora vrei cate o lumanare si las-o sa se consume incet in aproximativ opt ore. Va trebui sa alegi lumanari ceva mai mari, care sa poata rezista intervalului de timp. Urmatoarea lumanare, pe care o vei aprinde a doua zi, pune-o peste resturile celei anterioare si tot asa pana la ultima.

Atentie! Trebuie sa fii consecventa si sa ceri acelasi lucru de fiecare data pentru a ti se putea indeplini dorinta. De asemenea, trebuie sa gandesti pozitiv si sa nu tii dusma-nie fata de nicio persoana, chiar daca in trecut aceasta ti-a facut mult rau. Iertarea face parte si ea din acest ritual, deoarece se spune ca, daca nu esti capabila sa ierti, energiile pozitive nu gasesc calea spre tine. Iar banii sunt considerati ca facand parte dintre energiile pozitive ale Pamantului.

Obiectele care iti sporesc norocul

Asigura-te ca ai in casa numai plante care infloresc sau care rodesc. Despre plantele care nu fac flori sau fructe se spune ca aduc ghinion celor care letin in locuinta lor. In cazul in care nu ai nicio planta in casa ar fi bine sa-ti cumperi una care sa aiba o inflorescenta bogata sau care sa rodeasca neaparat fructe dulci (de exemplu un curmal, un mandarin etc.).

De asemenea, nu trebuie sa-ti lipseasca nici acvariul cu pesti. Indiferent de numarul acestora sau de marimea acvariului, in conceptia asiaticilor, pestii vii sunt aducatori de belsug si noroc.

Gandeste pozitiv!

Principalele conditii pentru atragerea banilor sunt credinta si gandirea pozitiva. Chiar si in cele mai dificile momente din viata trebuie sa ai incredere ca situatia este temporara si totul se va rezolva in favoarea ta in viitorul apropiat.

