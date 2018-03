O femeie vine acasa de la munca si il vede pe sot in pat cu alta. Furioasa, il trage pana jos in garaj, ii ia “obiectul muncii”, il prinde in menghina, strange tare si scoate manerul apoi ia un fierastrau de pe dulap:

– Stai! Stai! striga sotul disperat. Doar nu vrei sa o tai?

– Nu dragule, tu o sa ti-o tai singur, eu o sa dau foc garajului!

----------------------

O doamna se intoarce seara tarziu acasa. In spatele ei se aud pasi. Se intoarce discret si observa un individ cu mainile ridicate la nivelul urechilor, cu nasul turtit si mersul grabit in directia ei. Grabeste pasul si coteste la dreapta. Individul dupa ea. Coteste brusc la stanga, individul dupa ea. Dupa cateva manevre succesive, disperata, femeia se intoarce spre barbat, scoate pantoful si il azvarle cu putere in directia acestuia. Se aud sunete de sticla sparta si vocea barbatului enervat la culme:

– Ptiu, firar sa fie de femeie, este al treilea geam pe care incerc sa-l duc acasa!

*****

Un nebun facea pipi de la balcon. La un moment dat trece doctorul pe aleea de sub balcon, iar nebunul cand il vede, isi trage repede pantalonii si fuge inauntru. Doctorul se gindeste:

– I s-o fi facut rusine omului si de-aia s-a retras cand m-a vazut. Poate s-o fi insanatosit si ar trebui sa-i dau drumul…

A doua zi se duce la nebun si-i spune:

– Dumneata faceai ieri pipi de la balcon si cand m-ai vazut ai fugit repede inauntru, asa-i?

– Da, raspunde nebunul.

– Dar de ce ai fugit, ti-era rusine ca te vedeam eu?

– Aiurea! Da’ ce eram prost sa raman acolo ca sa ma trageti de pipi in jos!?!

