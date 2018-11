Stanescu, Ciolacu, Neacșu și Tudose au intrat impreuna la CEx: Mergem cu ganduri bune

Victor Ponta susține că este 'măcel' în PSD, precizând că în partid 'ori faci ca Dragnea, ori ești dat afară'. Mențiunile vin în contextul in care la sedinta Comitetului Executiv al PSD se discuta excluderea lui Adrian Tutuianu si a lui Marian Neacsu din partid."Nu am văzut niciodată așa ceva. Am in ...