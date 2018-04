Stare de alerta in Siria! Organizatia Mondiala a Sanatatii solicita permisiunea de  interveni in regiune 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Organizatia Mondiala a Sanatatii cere acces in regiunea Douma din Siria in care a avut un atac chimic, sustinand ca are informatii conform carora sute de persoane au fost afectate, conform BBC, scrie news.ro. Rapoartele Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) arata ca 70 de persoane au fost ucise de atacul chimic din Siria. OMS sustine ca partenerii sai au informat ca 500 de persoane au suferit simptome asociate cu expunerea la substante chimice toxice, printre care dificultati respiratorii, iritarea mucoaselor si probleme cu sistemul nervos central. “De asemenea, doua facilitati medicale au fost afectate de aceste atacuri”, se arata in comunicatul OMS. “Ar trebui sa fim cu totii revoltati de aceste rapoarte ...