Stare de alerta in sistemul de sanatate din Romania! Sistemul informatic al CNAS nu mai functioneaza

Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) aduce la cunostinta opiniei publice ca Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) este nefunctional. Acest fapt genereaza intarzieri in fluxul consultatiilor medicilor de familie din toata tara si imposibilitatea acordarii documentelor necesare pacientilor. Precizam ca pentru disfunctionalitatile generate de nefunctionarea sistemului informatic, medicii de familie nu au nici responsabilitatea si nici solutia necesara. Perioada de nefunctionare nu a fost anuntata pe site-ul CNAS in asa fel incat serviciile sa fie reprogramate. Merita precizat faptul ca si in situatiile in care CNAS recunoaste nefunctionarea sistemului, nu consemneaza ...