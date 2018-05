Stare de URGENTA la Ploiesti! Sute de oameni au ajuns la spital

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stare de urgenta declarata de primarul orasului Ploiesti. Zeci de oameni au ajuns in ultimele zile la spital, conform Antena 3. Oamenii s-au prezentat la Urgente dupa ce au fost muscati de capuse. Municipalitatea din Ploiesti nu poate face dezinsectie si deratizare in oras din cauza ca licitatia pentru contractarea serviciilor a fost contestata in instanta. Comitetul pentru Situatii de Urgenta se va reuni in aceasta dimineata, pentru a gasi o solutie. Numai in ultimele doua luni, 130 de persoane s-au prezentat la camera de garda cu intepaturi de capusa. CITESTE SI: Ati observat astfel de pete dupa o muscatura de capusa? Mergeti de urgenta la spital! Aveti... Medicul iesean Tudor Ciuhodaru atrage atentia as ...