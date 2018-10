Start Up Nation 2018 - Pe locuri, fiti gata, start!

Stefan Radu Oprea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Start Up Nation 2018 are obiective mai indraznete decat cel de anul trecut. Este un proiect mai abitios, cu scopuri precise si cu estimari care deja arata mai bine. Are un inceput tumultos, dar arata maturitate si deschidere pentru ceea ce-si doresc antreprenorii aflati la inceput de drum - un partener viabil. A eliminat punctele nevralgice, a fost adaptat din mers si acum multumeste pe majoritatea celor interesati. Ministrul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea arata ca vrea sa devina un asemenea partener al oamenilor de afaceri romani, mai ales a celor aflati la inceput de drum, si a eliminat regula (populara) ”primul venit, primul servit” dupa ce a di ...