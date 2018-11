Starul NBA Stephen Curry, implicat intr-un accident rutier

Oana Roman, in depresie: „Mi s-a spus ca sunt grasa!” Cate kilograme are, de fapt Oana Roman a trecut prin momente extrem de neplăcute. Vedeta a fost în depresie din cauza oamenilor care au jignit-o de-a lungul timpului. Oana Roman a mărturisit pe contul ei de Facebook că a trecut prin experiențe extrem de neplăcute. De-a lungul timpului, vedeta a fost jignită de diverse persoane și i s-a spus ba […] The post Oana Roman, în depresie: „Mi s-a spus că sunt grasă!” Câte kilograme are, de fapt appeared first on Cancan.ro.

Cine s-ar fi așteptat?! Antonia și Dorian Popa, impreuna Antonia și Dorian Popa, împreună! Împreună pe scenă, pentru a cânta la balul bobocilor organizat la două dintre colegiile de prestigiu din Capitală. Antonia și Dorian Popa vor face un show de zile mari pe scenă! Cei doi artiști vor încânta auzul tuturor celor care vor fi prezenți la balul bobocilor de la Colegiul Național […] The post Cine s-ar fi așteptat?! Antonia și Dorian Popa, împreună appeared first on Cancan.ro.

Romanii, puternic atașați de valorile europene, declara Iohannis. Cum vede viitorul in UE Preşedintele Klaus Iohannis a declarat azi, într-un mesaj transmis la Adunarea Generală a Centrului European pentru Prob ...

Oana Roman, rapusa de durere dupa anunțul morții: „Azi a plecat dintre noi…” Oana Roman este devastată de durere după ce Mihnea Constantinescu a încetat din viață în urmă cu doar câteva zile. Fiica fostului premier al României l-a cunoscut foarte bine pe diplomat, astfel că a postat pe contul ei de Facebook un mesaj emoționant. „Azi a plecat dintre noi, discret precum a trăit, un om pe […] The post Oana Roman, răpusă de durere după anunțul morții: „Azi a plecat dintre noi…” appeared first on Cancan.ro.

Logitech negociaza achizitionarea producatorului de casti Plantronics Producătorul elveţian de hardware Logitech International dicută preluarea Plantronics Inc, producător american de căşti Bluetooth şi căşti de jocuri, informează Reuters.

Klaus Iohannis i-a primit, la Cotroceni, pe Patriarhii Bartolomeu si Daniel Klaus Iohannis i-a primit, sâmbătă, la Palatul Cotroceni, pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului - Noua Romă şi pe Părintele Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Şeful statului nu va participa, duminică, la ceremonia de sfinţire a Catedralei Mântuirii Neamului.

O ultima sansa: G20 ar putea stabili punctul de cotitura in razboiul comercial SUA - China Statele Unite şi China au, săptămâna următoare, ceea ce ar fi o ultimă şansă pentru încetarea focului într-un război comercial din ce în ce mai periculos, după ce preşedinţii celor două state se vor întâlni la Buenos Aires, informează Reuters.

Cozmin Gușa raspunde la provocarea lui 'Orlando, minte puțina': 'Baiat de mingi al lui Daddy, il tot pacalește cu iluzia unei candidaturi la prezidențiale' Cozmin Gușă îi răspunde, în exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO, lui Eugen Teodorovici! Ministrul de Finanțe a avut o intervenție la Realitatea TV în care a vorbit despre datoriile postului de televiziune și s-a arătat deranjat de întrebările și de intervențiile în timpul discursului său ale jurnal ...

Presedintele iranian a facut apel musulmanilor sa se uneasca IMPOTRIVA Statelor Unite Preşedintele iranian Hassan Rouhani a făcut apel sâmbătă „musulmanilor din toată lumea” să se unească împotriva Statelor Unite, în loc să „întindă covoare roşii pentru infractori”, relatează Reuters.