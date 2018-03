Starul porno Stormy Daniels rupe tacerea. Dezvaluirile care il pun pe Donald Trump intr-o situație incomoda

Starul porno Stormy Daniels a afirmat duminică, în cursul unui interviu difuzat la televiziune, că a avut o relaţie sexuală cu preşedintele Donald Trump în iulie 2006 şi că ulterior a fost ameninţată fizic când a vrut să facă public acest lucru, relatează AFP, conform agerpres.ro.

Donald Trump a dezminţit orice relaţie intimă cu Stormy Daniels.Cu toate că nu a conţinut dezvăluiri neaşteptate, interviul din cadrul emisiunii "60 Minutes", căruia canalul CBS i-a făcut promovare mai mult de o săptămână, ar putea să îl pună pe preşedintele american într-o situaţie şi mai incomodă.Actriţa şi realizatoarea de filme porno s-a exprimat public pentru prima dată asupra subiectului după informaţiile publicate în ianuarie de Wall Street Journal.

Cotidianul financiar a povestit despre relaţia dintre Donald Trump şi Stephanie Clifford, adevăratul nume al lui Stormy Daniels, şi a dezvăluit că unul dintre cei mai fideli avocaţi ai preşedintelui, Michael Cohen, i-a plătit actriţei 130.000 de dolari pentru a-i cumpăra tăcerea, cu câteva zile înainte de alegerile prezidenţiale din noiembrie 2016.



În cursul interviului, Stormy Daniels a afirmat că a avut o relaţie sexuală cu magnatul imobiliar în iulie 2006, în timpul unui turneu de golf în apropierea Lacului Tahoe, o regiune turistică între California şi Nevada.



Actriţa şi omul de afaceri ar fi rămas în contact timp de un an, mai ales pentru că, după cum a afirmat, Donald Trump a amăgit-o cu un loc în cadrul emisiunii de televiziune "The Celebrity Apprentice", promisiune rămasă neonorată.



Stormy Daniels a subliniat că nu a avut alt raport sexual cu omul de afaceri după întâlnirea de la Lacul Tahoe.



Actriţa a povestit că a fost contactată de revista "In Touch" în 2011, la patru ani după ultimul contact cu Donald Trump, pe tema relaţiei lor.



Ea a spus că atunci a acceptat să dezvăluie povestea în schimbul sumei de 15.000 de dolari. Ameninţată cu justiţia de către avocatul Michael Cohen, publicaţia a refuzat în cele din urmă să mai publice articolul, potrivit CBS.



Actriţa a mai afirmat că, la câteva săptămâni după aceea, a fost abordată de un necunoscut într-un parking din Las Vegas, în timp ce era împreună cu fetiţa sa de doi ani.

"Lasă-l în pace pe Trump. Uită această poveste", i-ar fi spus necunoscutul. "Este o fetiţă foarte drăguţă", ar fi continuat el uitându-se la copil. "Ar fi păcat să se întâmple ceva cu mama ei", ar fi insistat acesta, înainte de a pleca.



Stormy Daniels a declarat că nu a contacta poliţia pentru că i-a fost "frică" şi că nu l-a putut identifica pe individ.



Duminică, ea a subliniat că relaţia sexuală pe care a avut-o cu Donald Trump a fost consimţită, acuzând mişcarea #MeToo împotriva hărţuirii sexuale că a încercat să o abordeze.



"Nu am fost o victimă", a insistat ea, chiar dacă, după cum a adăugat, nu şi-a dorit un raport sexual cu Donald Trump, care nu o atrăgea fizic. "Nu am spus niciodată că aş fi o victimă", a continuat actriţa.



În 2006 şi 2007, anii când, potrivit acesteia, s-au aflat în contact, magnatul newyorkez era deja căsătorit cu Melania Trump şi devenise tată pentru a cincea oară, tânărul Baron fiind născut în martie 2006.

